Der Gesuchte aus Oppenau wurde 2008 in Pforzheim verurteilt

Der Mann, der derzeit in Oppenau auf der Flucht ist, ist in Pforzheim 2010 rechtskräftig verurteilt worden. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Montag die Suche nach dem 31-Jährigen fortgesetzt, der vier Polizisten bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen hatte.