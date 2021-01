Nie gehen mehr Menschen in den Wald als in Krisenzeiten, berichten die Förster. Das stresst natürlich vor allem die Tiere, die dort leben - vor allem im Winter und besonders nachts.

Es ist nur natürlich: Die Menschen wollen in den Schnee, sie haben ja auch sonst wenig Abwechslung in diesen Zeiten. Deshalb ist selbst an einem ganz normalen Wochentag durchaus reger Betrieb beim Langlaufcenter in Herrenwies (Kreis Rastatt) im Nordschwarzwald.

"Nachtläufer mit Stirnlampe sind gang und gäbe"

Überall sportliche Menschen und die halten sich auch fast alle an die Spielregeln. Keiner verlässt die Wege oder besser, die gespurten Loipen und bei Anbruch der Dämmerung sind sie alle wieder verschwunden. Oder fast alle, berichtet Mathias Reidel vom Langlaufcenter. "Es gibt schon Langläufer, die kommen, wenn wir um 18 Uhr die Hütte zusperren, mit der Stirnlampe aus dem Wald. Es gibt aber auch andere, die zu diesem Zeitpunkt erst in die Loipe einsteigen. Das ist gang und gäbe."

"Fatal" für die Tierwelt

Es sind keine Massen, die da nach Feierabend noch ein bisschen Sport bei Stirnlampenschein treiben wollen, aber eine Handvoll mindestens ist jeden Abend unterwegs, berichtet Reidel. Leider werden es in diesem Winter immer mehr, berichtet Martin Hauser, der Wildtierbeauftragte des Landkreises Rastatt. Es sei ein tolles Erlebnis, so im Mondschein leise durch den Wald zu gleiten, bestätigt der Förster.

"Es ist natürlich fatal, wenn das Wild tagsüber Störungen hat und dann nachts auch nicht zur Ruhe kommt." Martin Hauser, Wildtierbeauftragter

Hauser plädiert dafür, den Wald ab der Dämmerung den Tieren zu überlassen.

Wenn’s dich beim Langlauf schmeißt und https://t.co/P63RFOiN9z Magica, Twitter, 25.1.2021, 20:19 Uhr

Stirnlampen für Tiere der pure Stress

Denn was die meisten eben nicht bedenken. Für so ein Reh oder Wildschwein oder Auerhahn ist ein Mensch mit Stirnlampe der pure Stress. Tiere leben im Winter auf Sparflamme, berichtet die Nationalpark-Rangerin Friederike Schneider. "Der Winter ist die anstrengendste Zeit und wenn ein Tier ständig flüchten muss, weil ein Langläufer oder Schneeschuhgänger durch den Wald stapft, dann kann das im Extremfall zum Erschöpfungstod führen."

Reidel vom Langlaufcenter Herrenwies betrachtet die Diskussion mit gemischten Gefühlen. Eine Handvoll Langläufer mit Stirnlampe findet er nicht problematisch. Dann schon eher Hunde, die ohne Leine durch den Wald laufen. "Die haben einen Jagdtrieb, die Langläufer definitiv nicht", merkt Reidel an.

Pistenbully-Fahrer sehen Gefahr von Unfällen

Aber nicht nur Tiere werden durch Nachtläufer gestresst, sondern auch die Pistenbullys, die Nacht für Nacht die Loipen spuren. Fast 150 Kilometer sind das allein im Nordschwarzwald. Tim Tschöpe von der Nationalparkverwaltung ist für ihren Unterhalt verantwortlich. Er würde gerne vermeiden, dass da mal ein Unfall passiert und bittet deshalb ebenfalls darum, den Wald und die Loipen in der Nacht zu verlassen.