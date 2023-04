In Graben Neudorf (Kreis Karlsruhe) stinkt es gewaltig. Woher der beißende Geruch kommt, weiß keiner so genau. Vermutet wird der Ursprung in einem Gewerbegebiet.

Seit über vier Wochen hängt dieser Geruch in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) in der Luft. Nicht durchgehend, aber immer wieder - je nach Windrichtung an unterschiedlichen Orten. Dabei scheint der Ortsteil Graben hauptsächlich betroffen zu sein und weniger Neudorf, und nicht alle haben den Geruch bemerkt. Trotzdem ist es für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner eine Belastung. SWR Reporter Henning Mohr geht dem Geruch auf die Spur Gewerbegebiet Streitgärten in Verdacht Das Umweltamt Karlsruhe hat sich dem Geruch angenommen und versucht herauszubekommen, wo sein Ursprung ist. In Verdacht steht das Gewerbegebiet Streitgärten. Denn: Die meisten Meldungen kommen aus einer Wohngegend süd-südwestlich dieses Gebiets und die vorherrschende Windrichtung in Graben-Neudorf ist Süd-südwest. "An manchen Tagen kann man nicht lüften, man muss alles zulassen." Gestank wird unterschiedlich wahrgenommen Der Bürgermeister von Graben-Neudorf, Christian Eheim, sagt, der Geruch würde von jedem anders wahrgenommen. Er selbst beschreibt ihn als penetrant. Man müsse ihm schnell auf den Grund gehen. Es sei ein Ärgernis und er hofft, dass die Quelle schnell gefunden wird. "Wir tun das, was möglich ist: Wir suchen die Quelle. Das ist das, was gerade in unserer Macht steht." Anwohner beschreiben den Gestank als "modrig", "schlecht" oder wie "ein vertrocknetes Abflussrohr". Auf jeden Fall sei er aber "katastrophal" und nicht "direkt zuzuordnen". Betriebe im Gewerbegebiet werden untersucht Jetzt werden alle Betriebe untersucht, die als Ursache für den Geruch theoretisch in Frage kommen. Auch eine Baustelle sei durchsucht worden, sagt Umwelt Dezernent Jörg Menzel. Leider bisher ohne Erfolg. Gefährlich ist der Geruch nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Jörg Menzel vom Umweltamt hofft, das Rätsel bis Ende April lösen zu können. Messgeräte kommen dabei nicht zum Einsatz.