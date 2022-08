per Mail teilen

Am Montag wurde die Höhe der sogenannten Gasumlage zur Unterstützung von gasimportierenden Firmen bekannt gegeben. Denn die müssen immer astronomischere Preise für den Gaseinkauf zahlen. Diese Umlage liegt bei 2,419 Cent je Kilowattstunde und wir wollten mal wissen, was da auf die Verbraucher zukommt, an Preissteigerungen.