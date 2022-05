Warum die Gespinstmotte nicht gefährlich ist

Auf vielen Grünflächen in Karlsruhe sieht es grade gespenstisch aus: Sträucher und Bäume sind von einem Schleier überzogen. Schuld ist nicht der Eichenprozessionsspinner, sondern die Gespinstmotte.

Naturkundler Robert Trusch läuft mit Sonnenhut und prüfenden Auges über den Knittelberg in Grötzingen bei Karlsruhe. Der Stoff seiner Trekking-Hose streift immer wieder das hohe dichte Gras. Seine Augen blicken unter dem Schatten seines Sonnenhuts konzentriert auf Sträucher, die seinen Weg säumen.

Es dauert nicht lange, bis Trusch einen Strauch entdeckt, dessen Äste von einem dichten Schleier überzogen sind. "Hier haben wir einen Busch, der schon richtig besponnen ist", stellt der Experte des Naturkundemuseums in Karlsruhe fest. Für ihn ist der Fall klar: der Strauch, ein Pfaffenhütchen, wurde von einer Gespinstmotte eingehüllt.

Gespinstmotte ist Verpackungskünstler

Große Netze sind über ihn gespannt. Sie ähneln ein wenig Spinnweben. Auch wenn diese Spinnwebe ein wenig leblos aussieht. Im Inneren wuselt es, schaut man genauer hin, erkennt man unzählige Raupen, die darin sitzen. Im Schutz des Netzes bewegen sie sich. Die Gespinstmotte ist eine Art Verpackungskünstler, erklärt Naturkundler Trusch.

Gespenstische Netze mit tierischen Mitbewohnern: hier sind die Raupen der Gespinstmotte sichtbar. SWR Isabel Gotovac

"Diese Raupen haben die Strategie entwickelt, sich zu schützen, indem sie solche Gespinste machen. So kommt man als Vogel schlechter ran."

Jede Raupen-Art müsse ihre eigenen Weg finden, um zu überleben, so Trusch. Die Natur sei dabei unendlich in ihren Einfällen. Am Ende werden aus den Raupen Schmetterlinge. Kleine, weiße Falter mit stahlblauen Punkten, mit wichtiger Funktion. Denn die Insekten seien wichtig fürs Gleichgewicht der Natur. Wenn der Mensch überleben wolle, dann müssten auch die Insekten überleben, betont der Naturkundler.

"Ohne Insekten verendet auch der Mensch."

Gespenstisch, aber keine Gefahr für den Mensch

Die Gespinstmotte lässt sich vor allem auf Wildgehölzen nieder: am Pfaffenhütchen, Weißdorn, Schlehen oder auch an Traubenkirschen lässt es sich gut wohnen. Für die Gespinstmotte ist es aber ein Wohnen auf Zeit. Im Wonnemonat Mai ist die Gespinstmotte besonders aktiv. Dann seien die Pflanzen mit ihren frischen Blättern besonders reich an Protein, erklärt Trusch.

"Dann ist es besonders lecker für die Gespinstmotte in die Blätter zu beißen - wie für uns in ein leckeres Stück Steak."

Im Juni sei das Phänomen der Gespinstmotte auch wieder vorbei. Beobachten könne man das Naturschauspiel seit Jahren regelmäßig, erzählt der Naturkundler. Für Sträucher und Bäume ist die Gespinstmotte aber keine Gefahr. Zwar verschwinden viele Blätter der Pflanzen mit dem Kahlfrass der Raupen, doch sie erholen sich und treiben wieder aus.

Achtung vor Verwechslung mit Eichenprozessionsspinner

Immer wieder gebe es Menschen, die die harmlosen Netze der Gespinstmotte mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselten und beunruhigt seien, erzählt Trusch. Aber es gebe wichtige Unterscheidungsmerkmale. "Eichenprozessionsspinner befallen Bäume, vor allem Eichen, keine Sträucher", macht der Experte klar. Anders als bei den Brennhaaren dieses Nachtfalters sind allergische Reaktionen auf die Gespinstmotten nicht bekannt.

Die Gespinstmotte macht sich besonders an Wildgehölzen zu schaffen. SWR Isabel Gotovac

Gespinstmotte auch im Garten aktiv

Die Gespinstmotte verbreitet sich nicht nur in der freien Natur, auch im heimischen Garten können Sträucher unter ihrem Schleier verschwinden. Für Gärtner aber kein Grund zur Panik, Schmetterlingsforscher Trusch gibt Entwarnung. "Die Gespinsmotte im Garten ist natürlich nicht hübsch", gibt er zu. Er selbst habe auch Gespinstmotten in seinem eigenen Garten. Die Gespinste seien zwar leicht zu entfernen, der Naturexperte rät aber dazu, sie an den Büschen zu lassen. Denn schließlich verwandelten sich die Raupen am Ende in Schmetterlinge.

Und so entspinnt sich aus den doch eher unschönen Netzen der Gespinstmotte am Ende doch noch was Schönes.