Herzinfarkt überstanden und die Tochter hat Geburtstag - offenbar Grund genug für einen Unbekannten, in einer Eisdiele für 180 Euro rund 100 Kugeln Eis an Gäste zu spendieren.

Ein spendabler Unbekannter hat in einer Eisdiele in Pforzheim zahlreiche Kunden mit Eiskugeln beschenkt und für viele glückliche Gesichter gesorgt. Der ältere Herr sei am vergangenen Mittwoch bei strahlendem Himmel in die Eisdiele marschiert, habe 180 Euro auf den Tresen gelegt und darum gebeten, dafür Eis auszugeben.

100 Kugeln Eis verschenkt: Unbekannter übersteht Herzinfarkt und bereitet anderen Freude

Innerhalb von rund drei Stunden seien so etwas mehr als 100 Kugeln an Kunden verschenkt worden, die in den Laden kamen, berichtete Eisdielen-Inhaber Alldyz Korqaj. Er hatte sich seinen Worten zufolge zunächst vergewissert, dass der Mann nicht betrunken oder anderweitig eingeschränkt gewesen sei - und dann konnte es losgehen.

Die Gäste seien erstaunt und dankbar gewesen, erzählte Korqaj. Der Unbekannte habe ihm erzählt, dass er einen Herzinfarkt überstanden und zudem noch seine Tochter Geburtstag habe - das sei der Grund für die spendable Geste gewesen. "Er wollte sein Glück einfach teilen", so der Eisdielen-Besitzer. Zuvor hatte die "Pforzheimer Zeitung" berichtet.

Aktion sorgt für viele positive Reaktionen in den Sozialen Netzwerken

Durchweg positive Reaktionen rief die Aktion unter dem Posting auf dem Instagram-Kanal von SWR Aktuell hervor. Zahlreiche Userinnen und User kommentierten den Beitrag mit wertschätzenden Worten. "Was für eine wunderschöne Idee. Da wünsch ich den beiden unbekannterweise mal alles Gute", so eine Userin. "Dankbarkeit gleich umgesetzt und andere am Glück teilhaben lassen - wirklich ne tolle Geste", so die Reaktion einer anderen Userin. Dagegen kommentierte ein anderer User: "Auch für 100 Kugeln Eis würde ich nicht nach Pforzheim gehen."

Eine andere Userin erinnerte sich unter dem Posting an eine Situation in ihrer Heimat. Dort komme der Eismann täglich mit seinem Wagen zum Spielplatz und anderen Orten. Bei seiner letzten Fahrt zum Ende der Sommersaison würden die Kinder das Eis gratis erhalten. "Er sagt dann, er hätte Geburtstag und daher das kostenlose Eis. Einfach ein Engel zur heutigen Zeit", so die Userin.