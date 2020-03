per Mail teilen

Viele Händler in der Region haben seit Mittwoch ihre Geschäfte geschlossen. Das hat die baden-württembergische Landesregierung verfügt. Ausgenommen sind Supermärkte, Apotheken oder Drogerien.

Die entsprechende Verordnung des Landes kam am Dienstagabend. Diese Verordnung regelt die Schließungen und muss von den Kommunen unverzüglich umgesetzt werden. Darin heißt es, dass beispielsweise alle Geschäfte zur Lebensmittelversorgung weiter geöffnet haben dürfen, sogar sonntags und an Feiertagen. Auch Apotheken, Getränkemärkte, Drogerien, Baumärkte, Tankstellen, Poststellen, Banken oder Wochenmärkte sind von der Schließung ausgenommen.

Angst um die Existenz

Dauer 2:33 min Cafe Phoenix in Bruchsal schließt Auch eines der angesagtesten Cafes in Bruchsal, das Phoenix, macht wochenlang zu. Schon jetzt sind wegen der Corona-Krise kaum Gäste da.

Vor allem bei kleineren Händlern gebe es angesichts fehlender Kunden und der bevorstehenden drastischen Maßnahmen Existenzängste. Schon am Dienstag herrschte in vielen Geschäften gähnende Leere, sagte ein Sprecher in Pforzheim.

Nach Angaben der Karlsruher Händlervereinigung Cityinitiative zeigten jedoch auch viele Händler Verständnis für die Maßnahmen. Von Hamsterkäufen wird auch hier eindringlich abgraten.