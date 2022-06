Gert Rudolph aus Karlsruhe ist neuer Präsident des Badischen Sportbundes

Gert Rudolph ist neuer Präsident des Badischen Sportbundes Nord. Der Vorsitzende des SSC Karlsruhe wurde in Wiesloch von rund 300 Delegierten aus Vereinen, Fachverbänden und Sportkreisen gewählt.

Der Badische Sportbund, kurz BSB Nord, hat 790.000 Mitglieder und ist somit die größte private Organisation in der Region. Gert Rudolph tritt die Nachfolge von Martin Lenz an, der Karlsruher Sozialbürgermeister hatte nach sechs Jahren nicht wieder kandidiert.

Der Verbandstag beschloss in Wiesloch außerdem Satzungsänderungen sowie neue Richtlinien für eine gute Verbandsführung. Der BSB.Zukunftspreis ging an den Turn und Sportverein Bulach und die Spiel- und Sportvereinigung Ettlingen.

9 Sportkreise und 52 Fachverbände

Der gemeinnützige Badische Sportbund Nord e.V. im Landessportverband Baden-Württemberg e.V. (BSB Nord) ist der Dachverband von 2.420 gemeinnützigen Sportvereinen mit 772.003 Mitgliedern und 52 Sportfachverbänden in Nordbaden. Er ist in neun Sportkreise gegliedert und sitzt mit der Geschäftsstelle des BSB Nord in Karlsruhe. Der verband berät seine Mitgliedsorganisationen in Fragen der Sport- und Vereinsentwicklung, qualifiziert Vereinsmitarbeiter und führt die Sportförderung des Landes Baden-Württemberg in einem jährlichen Umfang von 15 Mio. Euro durch