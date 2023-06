Familienstreit? 27-jährige Frau in Gernsbach tot aufgefunden

per Mail teilen

In Gernsbach ist eine 27-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu einem Familienstreit. Der Lebenspartner wurde vorläufig festgenommen.

Im Gernsbacher Ortsteil Obertsrot (Landkreis Rastatt) ist in den frühen Morgenstunden am Donnerstag eine 27-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei spricht nach ersten Erkenntnissen von einem Familienstreit.

Lebensgefährte der Gestorbenen in Gernsbach vorläufig festgenommen

Nachbarn hatten um 5:50 Uhr in der Frühe bei der Polizei angerufen und gesagt, dass eine Frau schwer verletzt in einer Wohnung liege. Nach Mitteilung der Polizei war die 27-Jährige beim Eintreffen der Rettungskräfte aber bereits gestorben. Etwa zwei Stunden später konnte der 32-jährige Lebensgefährte der Frau auf einem benachbarten Sportgelände festgenommen werden. Ob und wie der Mann in den Streit und den anschließenden Tod der Frau verwickelt ist, ist bisher nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Rastatt hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Jugendamt in Rastatt kümmert sich um die gemeinsamen Kinder

Um die ebenfalls in der Wohnung des Paares lebenden Kinder kümmert sich derzeit das Jugendamt des Landratsamts Rastatt. Gernsbachs Bürgermeister Julian Christ (SPD) verurteilte die Tat in einer Pressemitteilung und drückte den Angehörigen in dem Schreiben sein tiefes Mitgefühl aus.