Stadt verbessert Hochwasserschutz

In Gernsbach haben die Arbeiten an den Hochwasserschutzmaßnahmen der Stadt begonnen. Im Bereich des Baugebiets Wörthgarten wird die Murg um rund zehn Meter verbreitert. Die Murgerweiterung am Wörthgarten ist ein erster Schritt im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz. Auch am Katz'schen Garten und am Wasserkraftwerk wird es künftig Bauarbeiten geben. Im Wörthgarten entsteht derzeit ein Wohngebiet mit Einkaufsmöglichkeiten. Für den Hochwasserschutz geben das Land Baden-Württemberg und die Stadt Gernsbach hier etwa 2,5 Millionen Euro aus. Der erste Bauabschnitt soll nach Angaben der Stadt in etwa drei Monaten abgeschlossen sein. Weil das Erdreich im Wörthgarten durch Altlasten verunreinigt ist, gestalten sich die Arbeiten aufwendig.