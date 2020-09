per Mail teilen

Der für nächstes Jahr geplante German Cup für Heißluftballone in Pforzheim wird um ein Jahr verschoben. Ob er 2022 stattfinden kann, hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der Corona-Pandemie ab.

Sollte die Situation länger so bleiben, wie sie derzeit ist, müssen wir auf den German Cup für Heißluftballone verzichten, sagt Wolfgang Scheidtweiler. Der Pforzheimer Unternehmer hat den German Cup wiederbelebt und mit seinen Hotels und Brauereien 2017 und 2019 finanziert. Man könne nicht Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder gar entlassen und gleichzeitig so eine Veranstaltung durchführen.

Neuer Termin mit Fragezeichen

Vorerst geplant ist eine Verlegung des German Cup auf den Herbst 2022. Nach dem Rückzug des langjährigen Organisators Wolfgang Trautz habe man dann genügend Zeit, um die beim Publikum sehr beliebte Veranstaltung vorzubereiten. Beim German Cup in Pforzheim starten Heißluftballone aus ganz Europa. In der Vergangenheit hat das dreitägige Spektakel jeweils bis zu 30.000 Besucher angelockt.