Die Stadtwerke Rastatt wollen am Donnerstag Zivilklage gegen den mutmaßlichen Verursacher der PFC-Grundwasserverunreinigung einreichen. Der juristische Streit im PFC-Skandal in Mittelbaden geht damit in eine neue Runde.

Die Zivilklage richtet sich gegen den Düngemittel- und Komposthersteller aus Baden-Baden, der bis 2008 Kompost mit PFC-belasteten Papierschlämmen versetzt haben und somit für die Verunreinigung der Äcker verantwortlich sein soll. Die Stadtwerke Rastatt wollen 6,5 Millionen Euro als Umweltschadenersatz geltend machen. Grundwasser belastet Diese Summe ist den Stadtwerken nach eigenen Angaben für die Wiederherstellung der sicheren Trinkwasser-Versorgung an Kosten entstanden - und zwar seitdem die PFC-Verunreinigung des Grundwassers im Jahr 2012 festgestellt wurde. So hätten die Stadtwerke erhebliche Aufwendungen unternommen, um die Trinkwassersicherheit für die Bürger zu gewährleisten. Ein Wasserwerk in Niederbühl musste wegen erhöhter PFC-Werte geschlossen werden. Ein anderes Wasserwerk in Rauental wurde fünf Jahre lang aufwendig umgerüstet und mit Aktivkohle-Filtern ausgestattet. PFC-Skandal verursacht erhebliche Kosten In der Folge mussten die Stadtwerke den Wasserpreis bereits zweimal anheben, um die entstandenen Kosten zu decken. Damit ist die Schadenersatzklage der Stadtwerke Rastatt nach der Gemeinde Hügelsheim nun die zweite Zivilklage gegen den Komposthändler aus Bühl im Zusammenhang mit PFC-Verunreinigungen.