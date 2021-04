Der Baden-Badener Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung am 26. April mit der geplanten Ansiedlung eines Amazon-Logistikzentrums in Haueneberstein beschäftigen. Gegen das Projekt regt sich in der Region viel Protest vor allem auch wegen zu erwartender Verkehrsbelastungen. Das Online-Versandunternehmen plant im Gewerbegebiet von Haueneberstein auf rund 40.000 Quadratmetern eine Niederlassung mit rund 100 Arbeitsplätzen.