Geplante Steuererhöhungen in Baden-Baden stoßen auf Kritik

Würden die Grund- und Gewerbesteuern tatsächlich um 30 Prozent rückwirkend zum 1. Januar erhöht, könnte die Stadt damit Mehreinnahmen von insgesamt rund 17 Millionen Euro erzielen. Das wäre in etwa die Hälfte der zusätzlich aufzunehmenden Kredite. Dieses Vorhaben stößt aber auf Kritik bei manchen Stadträten, weil es viele Privatleute und Gewerbetreibende in Schwierigkeiten bringen könnte. Das Thema soll am Montag im Hauptausschuss der Stadt besprochen werden. Ende Mai könnte der Gemeinderat dann entscheiden.