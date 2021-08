per Mail teilen

Die Karlsruher Geothermiefirma Deutsche Erdwärme hat jetzt eine erste Bohrgenehmigung für eine Tiefenbohrung in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) erhalten. Das teilt das Freiburger Bergamt mit.

Für die Deutsche Erdwärme mit gleich vier Projekten in der Region in Planung ist die erste Bohrgenehmigung ein Meilenstein. Das Unternehmen darf mit dieser Erlaubnis des Freiburger Bergamtes nun eine von zwei Tiefenbohrungen vornehmen, um bei Graben-Neudorf Erdwärme zu fördern.

Erste Bohrungen vermutlich im Januar

Die Firma darf nun den Bohrplatz gegenüber der Firma SEW in Graben-Neudorf einrichten. Die Bohrungen sollen im Januar voraussichtlich beginnen. Laut Bergamt und dem Landesforschungszentrum für Geothermie seien Erdbebenschäden dabei nicht zu erwarten.

Wärme und Strom aus über 3.000 Meter Tiefe

Wie an drei weiteren Standorten rund um Karlsruhe plant die Deutsche Erdwärme in Graben-Neudorf ein Geothermiekraftwerk. Dabei soll heißes Thermalwassser in Wärme und Strom umgewandelt werden. Die Rheinebene bietet nach Firmenangaben besonders gute Voraussetzungen für Erdwärmekraftwerke. Dabei soll bis zu 200 Grad heißes Thermalwasser aus 3.000 bis 4.000 Metern Tiefe gefördert und wieder zurücktransportiert werden. Deshalb sind auch jeweils zwei Bohrungen nötig.

Das Erdwärmeprojekt in Graben-Neudorf ist das am weitesten fortgeschrittene Geothermievorhaben der Deutschen Erdwärme Gesellschaft. Drei weitere Bohrungen sind geplant in Karlsruhe-Neureut, Dettenheim und Waghäusel.