Nach Problemen im vergangenen Jahr gibt es in dieser Saison keine Engpässe bei Saisonarbeitern auf Spargel- und Erdbeerfeldern. Es durften genügend Saisonarbeiter einreisen.

Der Verband der süddeutschen Spargel-und Erbeeranbauer VSSE rechnet mit bis zu 5.000 Erntehelfern in dieser Saison in Baden. Rund zwei Drittel von ihnen sind mittlerweile eingetroffen und bei der Arbeit.

Regelmäßige Tests für alle Saisonarbeiter

Im Gegensatz zur ersten Corona-Saison durften die Erntehelfer dieses Mal auf dem Landweg einreisen. Sie kommen vornehmlich aus Rumänien, Polen und zum Teil auch aus Kroatien.

Helfer aus Hochrisikoländern wie Polen müssen dabei die ersten zehn Tage in einer sogenannten Arbeitsquarantäne verbringen. Das bedeutet, sie dürfen zwar auf den Feldern arbeiten aber keine weiteren Kontakte außerhalb pflegen. Sie werden, wie alle Saisonarbeiter, regelmäßig getestet. Bislang hat es laut Verband keine Probleme mit Coronafällen gegeben.

Umfassende Hygiene-und Sicherheitskonzepte

Betriebe wie etwa der Spargelhof Böser in Bruchsal haben nicht nur umfassende Sicherheits- und Hygienekonzepte erstellen müssen. Das Unternehmen musste auch in neue Unterkünfte insvestieren, weil die Vorschriften strenger geworden sind. Aktuell dürfen maximal zwei Saisonarbeiter in einem Container untergebracht werden.

Außerdem wird so häufig wie möglich getestet, berichtet Spargelerzeuger Ottmar Böser. Vor der Einreise ist ein Test fällig, direkt bei der Ankunft auf dem Hof der nächste und dann wird in jeder Arbeitsgruppe pro Tag ein Mitarbeiter getestet, um nichts dem Zufall zu überlassen. Das Gesundheitsamt kontrolliert regelmäßig. Bislang hat es auf dem Spargelhof Böser noch keine Coronafälle gegeben.