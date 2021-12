Generalaussprache zum Haushalt gefordert

Mehrere Parteien im Karlsruher Gemeinderat fordern eine Generalaussprache über den Haushalt der Stadt. Der Haushalt soll am kommenden Dienstag und Mittwoch im Gemeinderat beraten werden. "Aus unserer Sicht haben die anderen Parteien den Schuss nicht gehört", so ein Sprecher der CDU-Fraktion. Trotz der, so wörtlich, "desaströsen Finanzlage" würden zusätzliche Gelder und Personalstellen beantragt, die man sich nicht leisten könne. Neben der CDU setzen sich auch FDP, Freie Wähler und FÜR Karlsruhe für die Generalsausprache ein. Es wäre die erste Aussprache dieser Art in Karlsruhe. In der Kritik stehen insbesondere die Grünen und die SPD im Gemeinderat. Im übernächsten Jahr rechnet Karlsruhe mit rund einer Milliarde Euro Gesamtverschuldung, die Corona-Krise hat den städtischen Haushalt erheblich belastet.