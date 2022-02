Durchwachsene Bilanz der badischen Spargelanbauer

per Mail teilen

Eine Woche vor Saisonende ziehen die badischen Spargelerzeuger eine gemischte Bilanz. Die Selbstvermarkter sind weitgehend zufrieden, die Absatzgenossenschaft nicht.

Die Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal bewertet die Saison wegen geringer Mengen und niedriger Preise deutlich schlechter als die Selbstvermarkter.

Die Kunden in Böser´s Hofladen bei Bruchsal zum Beispiel decken sich nochmal richtig ein, körbeweise nehmen sie Spargel mit nach Hause, die Saison geht langsam aber sicher zu Ende. "Schade, Spargel könnte ich das ganze Jahr über essen", meint eine Kundin und trägt den vollen Korb ins Auto. Schließlich sind die Preise derzeit ganz in Ordnung.

Auch viele Erzeuger sind ganz zufrieden, so wie Otmar Böser, der seinen Spargel überwiegend im eigenen Hofladen verkauft.

"Wir haben Corona gut überstanden und auch wenn wir weniger geerntet haben, so waren die Preise doch weitgehend stabil"

Großhandel und Selbstvermarkter bewerten Saison unterschiedlich

Ähnlich sieht dies auch Simon Schumacher vom Verband der Süddeutschen Erdbeer- und Spargelanbauer (VSSE) in Bruchsal. Auch wenn die Erntemenge wegen zunächst kühler Temperaturen rund 20 Prozent unter der des Vorjahres liege, so seien die Preise wenigstens kostendeckend, sagt der Verbandsgeschäftsführer. Die Saison sei "okay".

Viele Betriebe beenden Saison vorzeitig

Das sieht der Geschäftsführer der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft (OGA) Hans Lehar deutlich anders. Er vermarktet den meisten Spargel europaweit. 20 Prozent weniger Ertrag als im Vorjahr, zudem seien die Großhandelspreise seit Mitte Mai im Keller.

"Das war für unsere Spargelerzeuger bestimmt kein berauschendes Jahr"

Viele seiner Betriebe hätten die Ernte bereits beendet, sagt Hans Lehar, weil die Preise schlecht seien, aber auch weil viele Erntehelfer jetzt in die Gastronomie wechseln.

Die Verbraucher sollten in den kommenden Tagen bei ausreichenden Mengen und stabilen Preisen nochmal zuschlagen. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss: Spargel schälen und dann einfrieren, so hat man noch länger was vom königlichen Gemüse.