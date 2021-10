Gemeinderat beschließt Aus für Alohra-Hallenbad

Der Rastatter Gemeinderat hat am Donnerstagabend das endgültige Aus für das marode Hallenbad Alohra beschlossen. Damit gibt es in diesem Winter keine Schwimm-Möglichkeit in der Stadt. Schon vor Wochen hatte die Stadtverwaltung den Abriss des maroden Hallenbads vorgeschlagen, weil eine Sanierung ihrer Ansicht nach zu teuer wäre. Dem folgte nun der Gemeinderat und stimmte dafür, die zweieinhalb Mio Euro teure Sanierung nicht durchzuführen. Zudem gab er grünes Licht für eine 2,8 Mio Euro teure Traglufthalle, die ab kommendem Jahr mindestens drei Jahre lang das Rastatter Natura-Freibad in ein Hallenbad verwandeln soll, um künftig Schwimmsport auch in der kalten Jahreszeit wieder zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen Pläne für ein Kombibad voran getrieben werden.