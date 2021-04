Der Baden-Badener Gemeinderat hat am Montagabend einstimmig für eine mögliche Ansiedlung der Firma Amazon auf ihrem Stadtgebiet gestimmt. Das gab die Stadt bekannt. Die Abstimmung über die Ansiedlung im Ortsteil Haueneberstein sei ohne vorherige Diskussion erfolgt. Die Gemeinderäte stimmten dabei für den so genannten Einleitungsbeschluss eines Bebauungsplanes. Im Frühjahr war bekannt geworden, dass der Logistikkonzern Amazon ein Verteilerzentrum in Baden-Baden errichten will, da die Nachfrage in der Region erheblich gestiegen sei. Die Stadt hatte das zum Verkauf stehende Gelände trotz eines Vorkaufsrechts nicht erworben, weil ihr der Kaufpreis zu hoch war. Um tatsächlich ein Verteilerzentrum vor Ort aufzubauen, müssten allerdings auch noch anliegende Straßen saniert werden.