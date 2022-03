Gemeinderat beschließt Ukraine-Resolution

Der Karlsruher Gemeinderat hat in einer Erklärung seine Solidarität mit der Ukraine bekundet. Die Resolution wurde am Dienstag in einer Sondersitzung einstimmig verabschiedet. Der von der russischen Regierung begonnene Krieg sei ein Angriff auf die freiheitlich demokratische Werteordnung und Menschenrechte, heißt es in der Erklärung des Gemeinderates. Der ukrainischen Bevölkerung wird darin die volle Unterstützung zugesichert. Als sichtbares Zeichen soll das Karlsruher Rathaus weiter in den ukrainischen Landesfarben angestrahlt werden und die ukrainische Flagge gehisst bleiben. Die Stadt will weiter alles tun, um Flüchtlingen zu helfen. So sollen Hotelzimmer angemietet werden, um die Menschen nicht in Hallen unterbringen zu müssen.