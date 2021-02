per Mail teilen

Der Gemeinderat Karlsruhe will in seiner Sitzung am Nachmittag über den Planungsstand des geplanten Sportparks "Untere Hub" im Osten der Stadt abstimmen. 2014 hatte der Gemeinderat das Millionenprojekt grundsätzlich genehmigt. Der Sportpark ist zwischen Karlsruhe-Durlach und der Autobahn A5 geplant. Für den Bau rechnet die Stadt mit Kosten von mindestens 30 Millionen Euro. Neben dem Sportpark soll außerdem auch neuer Wohnraum für mehr als 800 Menschen entstehen. Der Gemeinderat muss nun über die weiteren Planungen abstimmen, damit der Bebauungsplan vorangetrieben werden kann.