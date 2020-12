per Mail teilen

Der Karlsruher Gemeinderat hat am Mittwoch seine mehrtägigen Haushaltsberatungen beendet. Der Haushalt 2021 hat ein Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro und sieht eine Neuverschuldung von mindestens 108 Millionen Euro vor.

Die fetten Jahre in Karlsruhe sind vorbei, sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup. Der Gemeinderat und die Stadt müssten sich vielmehr auf einen grundlegenden Strukturwandel einstellen. Tenor: Was können wir uns überhaupt noch leisten? Auf was verzichten wir?

"Ein beeindruckendes Jahrzehnt des ungebrochenen Aufschwungs geht mit dem Haushalt 2021 endgültig zu Ende." Frank Mentrup, Oberbürgermeister in Karlsruhe

Um weitere acht Millionen Euro wuchs das Defizit in den Beratungen. Vor allem SPD und Grüne setzten zusätzliche Ausgaben in den Bereichen Soziales und Klimaschutz durch. Der Gemeinderat befasste sich an zwei Tagen mit über 270 Anträgen, ein Großteil davon wurde abgelehnt. Unter anderem sind Einsparungen beim städtischen Personal vorgesehen.

Kein Doppelhaushalt wegen Corona

Das letzte Mal vor 46 Jahren hat Karlsruhe einen Ein-Jahres-Haushalt verabschiedet. Ansonsten waren es immer Pläne für zwei Jahre gewesen. Dies sei angesichts der unsicheren Lage in der Corona-Pandemie nicht möglich, heißt es. Es herrsche große Unsicherheit, wie sich Wirtschaft, Unternehmen und Handel in der Stadt entwickeln.



Ein Minus von über hundert Millionen Euro

Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz sprach angesichts eines zu erwartenden Minus von über 100 Mio. Euro von einem dunkelroten Haushalt. Trotz einer schwierigen finanziellen Ausgangslage will die Stadt rund 250 Mio. Euro investieren. Größter Einzelposten mit über 32 Millionen Euro wäre die Sanierung der kaufmännischen Walter-Eucken-Berufsschule.

Marathonsitzung für die Gemeinderäte

Für die Verhandlungen in der Karlsruher Gartenhalle waren zwei Tage vorgesehen, außerdem ein Zusatztermin am Donnerstag, der aber nicht gebraucht wurde. Der Haushalt 2021 soll in der kommenden Woche vom Gemeinderat verabschiedet werden.