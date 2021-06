per Mail teilen

Der Gemeinderat von Iffezheim berät am Montagabend in nicht öffentlicher Sitzung über den Entwurf des neuen Pachtvertrags für die Galopprennbahn in Iffezheim. Nach dem Rückzug des früheren Betreibers Baden Racing könnte nun eine private Initiative um einen Mannheimer Unternehmer und den dortigen Rennvereinspräsidenten Stephan Buchner den Zuschlag bekommen. Details wurden bisher nicht bekannt.