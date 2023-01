Kommt der Neubau oder doch die Erweiterung? Wie es mit den maroden Bädern in Pforzheim weitergeht, will der Gemeinderat am Dienstagabend entscheiden.

Seit Jahren wird in Pforzheim über die maroden Bäder diskutiert. Vor vier Jahren wurde unter anderem das beliebte Emma-Jaeger-Bad wegen Einsturzgefahr geschlossen. Nun steht der Gemeinderat vor der Frage, ob es einen Neubau des Bades geben oder das Wartbergbad zu einem Kombibad erweitert wird. Eine Entscheidung des Gemeinderats steht an diesem Dienstag erneut auf dem Prüfstand. Wird das Emma-Jaeger-Bad in Pforzheim neu gebaut? Zwar wurde der Neubau bereits 2019 entschieden, doch gebaut wird bislang nur im Stadtteilbad Huchenfeld. Dagegen verfällt das Emma-Jaeger-Bad inzwischen zur Ruine. Laut ursprünglicher Pläne sollte das "Emma", wie die Pforzheimer es nennen, in abgespeckter Form neu errichtet werden. Doch komplexe Sicherungsmaßnahmen und explodierende Kosten standen dem Plan bisher im Weg. War ursprünglich von 23 Millionen Euro Kosten die Rede, rechnet man inzwischen mit dem Doppelten. Zudem kam ein Gutachten aus der Schweiz, das im vergangenen Oktober vorgelegt wurde, zu dem Schluss, dass der Neubau des "Emma" am jetzigen Standort die schlechteste aller denkbaren Varianten ist. Diese Variante sei nur dann sinnvoll, wenn sie vom reinen Schul- und Sportbad zu einem attraktiven Familienbad erweitert würde. Pforzheim Im Januar erneute Abstimmung des Gemeinderats Bäder in Pforzheim: Neubau oder Erweiterung? Wie geht es weiter mit den maroden Pforzheimer Bädern? Zwei Bäder wurden dicht gemacht, nun fehlt mehr als die Hälfte der Schwimmflächen. Im Januar soll eine Entscheidung her. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe Plan: Wartberg-Freibad wird zum Kombibad Den Bäder-Experten zufolge böte diese Lösung den größten Nutzen und das breiteste Angebot für Schulen, Vereine und die Bevölkerung. Ein Kombibad auf dem Wartberg, so hieß es, sei ganzjährig nutzbar, zudem gebe es auf dem Areal schon jetzt ausreichend Parkplätze und Erweiterungsmöglichkeiten. "Nach langen Diskussionen sehen wir mit weiten Teilen der Bevölkerung (…) in dieser Variante die beste Lösung, die das beste Angebot für Freizeit und Sport für unsere Stadt darstellt." Applaus bekamen sie dafür unter anderem von den Pforzheimer Sportvereinen. Auch CDU und Grüne im Gemeinderat votierten von Anfang an für die Wartberg-Variante und fühlten sich durch das Gutachten bestätigt. Kurz vor Weihnachten forderten die Fraktionen deshalb in einem Antrag, alle Planungen für den Emma-Neubau zu stoppen und das Kombibad anzugehen. Wartberg gegen "Emma" - was kommt? Bislang waren die Emma-Befürworter im Gemeinderat in der Mehrheit, allerdings nur knapp. Und auch die Bürgermeister sind sich uneins. Während der zuständige Dezernent Dirk Büscher (CDU) eine Lösung auf dem Wartberg befürwortet, stellt sich OB Peter Boch - ebenfalls CDU - gegen den Antrag seiner eigenen Partei. Weil man dann mit den Planungen wieder von vorne beginnen müsste, befürchtet Boch, dass Bürger, Schüler und Schwimmvereine noch viel länger auf dem Trockenen sitzen würden. SWR Ines Kunze Bis zu zwei Jahre Wartezeit auf Schwimmkurse Die DLRG hat im Fritz-Erler-Bad einen Ort gefunden, an dem sie ihre Schwimmkurse ausrichten können. Aber auch hier ist der Platz begrenzt. Dirk Brümmer von der DLRG Pforzheim würde gern mehr Kurse ausrichten - die aktuelle Wartezeit beträgt bis zu zwei Jahre. Früher hätten Kinder im Vorschulalter schwimmen gelernt, das sei inzwischen in Pforzheim nicht mehr für alle Kinder möglich: "Ich würde vermuten, dass bestimmt 50 bis 60 Prozent der Kinder, die in die Schule kommen, noch keinen Schwimmkurs hatten." SWR Ines Kunze Nicht jedes Schwimmbecken ist gut geeignet Manche Familien fahren deshalb weite Wege zu Schwimmbädern im Umland oder bezahlen deutlich teurere Kurse an Privatschwimmschulen. Denn an den Grundschulen, erzählen die Eltern von Brümmers Kursteilnehmern, bekommen die Kinder das Schwimmen auch nicht beigebracht. Auch nicht jedes Schwimmbad in Pforzheim hat einen Hubboden, sagt Brümmer, also einen beweglichen Boden, mit dem man die Becken flacher machen kann. "Mit einem 1.80 Meter tiefen Schwimmerbecken kann man nur schwierig Anfängerschwimmen machen." Er hofft auf einen Ausbau des Wartbergbads - aus seiner Sicht die beste Lösung, um mehr Wasserfläche für Schwimmkurse zu schaffen.