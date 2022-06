Gemeinderat entscheidet über eingezäunte Hundewiese

Der Karlsruher Gemeinderat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstag mit der Einrichtung einer eingezäunten Hundewiese. Die Einzäunung einer ähnlichen Fläche in der Weststadt musste wegen Anwohnerprotesten im Januar wieder entfernt werden. Vorgesehen ist dieses Mal eine Fläche in der Günther-Klotz-Anlage. Das Gelände zwischen Alb und Südtangente wurde naturschutzrechtlich geprüft. Dort befinden sich keine geschützten Biotope, auch das Ufer der Alb bleibe laut Stadtverwaltung unangetastet. Deshalb bestünden keine Bedenken gegen eine Einzäunung. Sie sei auch gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Eine zweite beim Schloss Gottesaue in Betracht gezogene Hundeauslauffläche soll nach eingehender Prüfung aus Lärmschutzgründen nicht eingezäunt werden.