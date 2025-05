Kann Bretten sich die Gartenschau 2031 noch leisten?

per Mail teilen

Die Vorfreude auf die Gartenschau 2031 in Bretten war groß. Doch die Haushaltslage ist angespannt. Der Gemeinderat entscheidet am Dienstag, ob die Gartenschau abgesagt wird.

Seit sechs Jahren beschäftigt sich die Stadt Bretten mit den Planungen für die Gartenschau 2031. Doch die Stadtverwaltung will dem Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung vorschlagen, die Gartenschau abzusagen. Grund dafür ist unter anderem die angespannte Haushaltslage der Stadt Bretten. Die Entscheidung des Gemeinderats soll am Dienstagabend fallen.

Gemeinderat Bretten äußert sich vorab fraktionsübergreifend

Der SWR hat vor der endgültigen Entscheidung in Bretten mit Gemeinderat Thomas Rebel (Freie Wähler Vereinigung Bretten) gesprochen, der fraktionsübergreifend für den Gemeinderat spricht.

Wir sind im Gespräch miteinander und wir arbeiten an einer gemeinsamen Stellungnahme. Das ist so ein großes Projekt, das uns fast sechs Jahre beschäftigt hat, und wir gucken jetzt, wo der Zug hinfährt.

"2020 war die Welt eine andere"

Als Bretten 2020 den Zuschlag für die Gartenschau 2031 erhielt, sei die Welt eine andere gewesen, sagt Thomas Rebel von den Freien Wählern. Auf der Webseite der Gartenschau heißt es: "Der Ukraine-Krieg, der zu gestiegenen Baukosten, zu steigender Inflation und hohen Zinsen führte, war seinerzeit undenkbar."

Auch mit der Flächenplanung gab es Probleme. Das für den neuen Stadtpark geplante Grundstück wurde nicht verfügbar, auch eine angedachte Umgehungsstraße war nicht realisierbar.

Das Herzstück ist weggefallen und damit steht die ganze Gartenschau infrage.

Der Wegfall des Stadtparks bedeute neue Planungen. Zwar wäre die "kleine" Lösung für die Gartenschau günstiger geworden, trotzdem hätten die Gesamtkosten noch bei etwa 33 Millionen Euro gelegen. "Die Kommunen sind im Moment am finanziellen Rand und wir wollen nicht in die gleiche Misere geraten wie Baden-Baden", erklärt Thomas Rebel. Allein für die Sanierung von Schulen müssten Beträge im zweistelligen Millionenbereich in die Hand genommen werden.

Die Durchführung der Gartenschau würde eine Pro-Kopf-Verschuldung von 4.000 Euro bedeuten, so Rebel.

Gemischte Ansichten im Gemeinderat Bretten

Als Gemeinderat wolle man möglichst geschlossen auftreten, so Thomas Rebel. Der Entscheidung am Dienstag wolle er nicht vorgreifen. Es gebe Mitglieder aus verschiedenen Fraktionen, die für und gegen den Erhalt der Gartenschau seien. Die drei Gemeinderäte der Freien Wähler haben sich für eine Absage der Gartenschau entschieden, so Thomas Rebel.

Er selbst sei lange Verfechter der Gartenschau gewesen, aber habe seine Meinung vor einigen Wochen geändert.

Die Finanzierungsmöglichkeiten haben sich verschlechtert. Wir können nicht sehenden Auges ins Verderben laufen. Da heißt es, verantwortungsbewusst zu handeln.

Absage der Gartenschau bedeute keinen Stopp der Stadtentwicklung

Sollte es zu einer Absage der Gartenschau kommen, bedeute dies aber keine Pause bei der Stadtentwicklung in Bretten.

Auch wenn wir absagen würden, bleibt unsere Stadt nicht im Dornröschenschlaf. Wir wollen weiterentwickeln, gemeinsam, zielstrebig und verantwortungsbewusst. Unser Wille ist es, Bretten weiter voranzubringen.

Viel Planung ist in den vergangen sechs Jahren in die Entwicklung der Stadt Bretten geflossen. Gemeinsam mit den Bürgern wolle man, im Falle einer Absage, die Punkte identifizieren, die zuerst angepackt werden müssen und eine Förderung für diese Projekte beantragen. Dafür brauche man nicht "das Etikett der Gartenschau und man muss nicht alles bis 2031 realisieren", so Rebel.

Endgültige Entscheidung des Brettener Gemeinderats am Dienstag

Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am 19. Mai in Bretten war das Interesse groß. 200 Menschen waren vor Ort dabei, weitere 60 online. Laut der Webseite der Gartenschau 2031 hat die Mehrheit der Menschen Verständnis für den Vorschlag der Stadtverwaltung gezeigt, den Zuschuss abzulehnen und damit die Gartenschau abzusagen.