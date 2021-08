per Mail teilen

In Baden-Baden sollen die Bürger entscheiden, wie die Fieserbrücke zwischen Altstadt und Kurviertel künftig genutzt werden soll. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Bei einer Unterschriftensammlung hatten sich 4.000 Menschen dafür ausgesprochen, dass die Brücke künftig Teil der Fußgängerzone und für Autos gesperrt sein soll. Der Bürgerentscheid könnte am 26. September zusammen mit der Bundestagswahl durchgeführt werden.