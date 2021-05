per Mail teilen

Die Kunsthalle Karlsruhe hat ein Gemälde des Expressionisten Erich Heckel an die Erben des jüdischen Vorbesitzers zurückgegeben. Offenbar handelte es sich dabei um NS-Raubkunst.

Das Bild "Geschwister" hing lange in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Der Künstler selbst hatte es 1967 dem Museum gestiftet. Zuvor gehörte es dem jüdischen Sammler Max Fischer.

Das Heckel-Gemälde "Geschwister" befand sich im Bestand der Karlsruher Kunsthalle. Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen

Gemälde wird in den USA ausgestellt

Das baden-württembergische Kunstministerium teilte mit, das Gemälde sei nun in USA geschickt worden. Dort werde es auf Wunsch der Erben Fischer im Virginia Museum of Fine Arts in Richmond ausgestellt.

Bis 1934 befand sich das Gemälde im Besitz Fischers. 1935 verließ Max Fischer Deutschland und emigrierte später in die USA. 1944 habe sich das Bild im Keller von Erich Heckels Wohnhaus in Berlin befunden. Wie es dorthin kam, ist bis heute ungeklärt.

Kommission für NS-Raubkunst empfahl Rückgabe

Zuvor verlangten die Erben Max Fischer die Rückgabe des Bildes. Die Kunsthalle Karlsruhe und das baden-württembergische Kunstministerium waren aber zunächst nicht davon ausgegangen, dass es sich dabei um NS-Raubkunst handelt. Trotzdem legten sie den Fall der "Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz", kurz Limbach-Kommission vor.

Diese empfahl im Februar 2020 die Rückgabe des Gemäldes. Dieser Empfehlung kam die Kunsthalle nun nach.