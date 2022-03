per Mail teilen

Ein Gelegenheitsspieler aus dem Raum Offenburg hat am Wochenende im Casino Baden-Baden den Jackpot im Kartenglücksspiel Black Jack geknackt. Mit nur 2,50 Euro Einsatz gewann er rund 180.000 Euro. Der Jackpot in Baden-Baden ist nach Mitteilung des Casinos deutscher Rekord und einer der höchsten Gewinne in Europa.