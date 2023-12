In Philippsburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat in einem Mehrfamilienhaus gesprengt worden. Das Gebäude wurde beschädigt, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Bankautomaten in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) gesprengt. Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 3:30 Uhr verständigt. Geldautomat einer Bank gesprengt - keine Verletzten Der Geldautomat einer Bank befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Huttenheim. Durch umherfliegende Trümmer wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Bewohner wurden vorübergehend in ein Feuerwehrgerätehaus untergebracht, konnten aber ein paar Stunden später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zeugen berichteten von drei mutmaßlichen Tätern, die offenbar mit einem dunklen VW in Richtung Graben-Neudorf flohen. Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomat in einem Mehrfamilienhaus in Philippsburg gesprengt SWR Sven Huck Den ersten Kräften der Feuerwehr und der Polizei bot sich ein ziemliches Bild der Verwüstung. Täter erbeuten wohl Geld Das Gebäude wurde beschädigt und muss im Eingangsbereich durch Träger gestützt werden. "Überall lagen Trümmer auf der Straße, Glasscherben, Gebäudeteile, aber auch Geldscheine", erklärt Dennis Krull, Pressesprecher der Karlsruher Polizei. Deshalb gehe man auch davon aus, dass die Täter Geld in noch unbekannter Höhe erbeutet haben. Polizei vermutet organisierte Kriminalität "Von zurückliegenden Taten wissen wir, dass es in aller Regel organisierte Tätergruppierungen sind, die anreisen. Nicht selten aus den Niederlanden oder aus Polen", so Krull weiter. Pro Jahr zählt das Polizeipräsidium Karlsruhe eine einstellige Zahl an Geldautomatensprengungen. Aus vergangenen Ereignissen wisse man auch, dass Sprengstoffe zum Einsatz kommen oder Gas eingeleitet wird. Was in Philippsburg genutzt wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.