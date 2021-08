Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag in Malsch in einer Bank drei Geldautomaten zerstört. Laut Polizei betrat der Unbekannte mit einer Eisenstange bewaffnet zwischen Mitternacht und 5:30 Uhr in der Früh den Schaltraum und schlug auf die Displays der Automaten ein. Danach verschwand er wieder. Der Schaden wird mit mindestens 15.000 Euro angegeben.