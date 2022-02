per Mail teilen

Am frühen Dienstagmorgen ist in Karlsbad-Langensteinbach ein Geldautomat aufgebrochen worden. Laut Polizei bohrte ein Unbekannter mit einer Bohrmaschine den Automaten auf, dabei wurde der Geldautomat im Wert von ungefähr 15.000 Euro komplett zerstört. Außerdem fehlte die Geldkassette. Welche Summe an Bargeld entwendet werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.