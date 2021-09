Gehwege sollen in Baden-Baden für Fußgänger besser werden

Zu schmal, zugeparkt und Straßen können nicht problemlos überquert werden. So ist das an vielen Stellen für Fußgänger - auch in Baden-Baden. Die Situation soll verbessert werden.

Ortstermin im Baden-Badener Stadtteil Lichtental am Mittwochabend. Mit dabei waren Verkehrssekretärin Elke Zimmer (Grüne), Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Sie nahmen die Gehwege in den Blick: Welche Probleme gibt es, wo kann man gut und sicher zu Fuß gehen, wo fehlt Platz, wo könnte vielleicht eine Bank den Fußweg attraktiver machen? Besonders Kinder brauchen sichere Fußwege Im Rahmen eines vom Land durchgeführten Projektes sollen Schwachstellen erkannt und Vorschläge erarbeitet werden. "Wenn wir die Infrastruktur für Fußgängerinnen und Fußgänger in unseren Städten spürbar verbessern wollen, kommen wir um das Thema Flächenneuverteilung nicht herum. Der Fußverkehr braucht an vielen Stellen mehr Platz“, so Elke Zimmer. Schwerpunkt der Begehung am Mittwoch waren die Schulwege. Gerade die B500 ist durch die Verkehrsbelastung nicht ungefährlich. „Gerade Kinder brauchen ausreichend breite und attraktive Fußwege, um sicher und eigenständig mobil zu sein." Gemeinderat entscheidet über bessere Gehwege In Zusammenarbeit mit einem Verkehrsplanungsbüro sollen Verbesserungen ausgearbeitet und mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Danach sollen sie dem Gemeinderat vorgestellt werden, der dann über weitere Maßnahmen entscheiden kann. Die Ortsbegehung in Baden-Baden ist Teil des Fußverkehrs-Checks des Landes. Daran nehmen auch andere Kommunen wie beispielsweise Mühlacker teil, um den Fußverkehr in den Städten zu verbessern und sicherer zu machen.