In den Schulen in der Region läuft seit gut einer Woche wieder der Unterricht. Die meisten Schülerinnen und Schüler können aktuell trotz der hohen Corona-Zahlen in Präsenz unterrichtet werden. Welche Regeln sich eine Gewerbeschule in Karlsruhe auferlegt hat, berichtet SWR-Reporter Matthias Stauss.