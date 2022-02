Geflügelpest in Karlsruhe: Auch Verdachtsfälle im Zoo

Ein Graureiher war vergangene Woche in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage entdeckt worden und musste wegen schwerer Krankheitssymptome eingeschläfert werden. Untersuchungen brachten Gewissheit, dass es sich um Geflügelpest handelt. Auch im Karlsruher Zoo gibt es drei Verdachtsfälle: Zwei Hawaiigänse und ein Pelikan sollen betroffen sein. Entsprechende Proben werden noch untersucht. Vorsichtshalber wurde das Exotenhaus für Besucher geschlossen. Auch für die anderen Vögel im Zoo werden verschiedene Schutzmaßnahmen ergriffen. Anfang Januar wurden bereits zwei Fälle in Heidelberg und Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) nachgewiesen. Die Viruskrankheit ist für Vögel hochansteckend, das Risiko einer Übertragung auf Menschen aber sehr gering. Geflügelhalter sollten jedoch auf strikte Sicherheitsmaßnahmen in ihren Beständen achten. Je nach Gefahrenlage könne auch eine Stallpflicht verhängt werden, so die Karlsruher Veterinärbehörde.