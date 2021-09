Geflohenes Schaf wandert durch Durlach

Ein geflohenes Schaf hat am Donnerstagmorgen für einen Polizeieinsatz im Karlsruher Stadtteil Durlach gesorgt. Besorgte Anrufer hatten sich am frühen Morgen gemeldet, weil sie das Schaf auf einem Spielplatz gesehen hatten. Das Schaf sei dann eine Straße entlang zu einer Grünfläche zwischen Hochhäusern gelaufen, so die Polizei. Dort wurde es zunächst von Polizisten beaufsichtigt. Nach den Ermittlungen war das Tier aus einem Gehege in der Nähe entlaufen. Der Schäfer wurde ausfindig gemacht und das Schaf wurde dem Mann übergeben.