Geflohener Straftäter in Pforzheim schwer verletzt

Laut Polizei ist der 28-Jährige aus einer Justizvollzugsanstalt in Baden-Württemberg geflohen und war zur Fahndung ausgeschrieben. Der Ort wurde nicht genannt. Am Freitagnachmittag wurde die Polizei im Pforzheimer Stadtteil Eutingen alarmiert, weil eine Person mit einem Messer bedroht wurde. Wie sich herausstellte handelte es sich bei dem Angreifer um den geflohenen Straftäter. Der versuchte erneut zu entkommen, sprang über eine Leitplanke und über eine Böschung. Dort stürzte er fünf Meter tief auf die Bahngleise. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und kam in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke Pforzheim in Richtung Mühlacker war für kurze Zeit gesperrt.