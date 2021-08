per Mail teilen

Auf der A5 bei Ottersweier im Kreis Rastatt ist am Morgen ein Gefahrgut-Transporter umgekippt. Der Sattelzug war mit einer 95 Grad heißen Bitumenmischung beladen. Der 51-jährige Fahrer wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die A5 war in Richtung Süden zeitweise gesperrt. Die Bergung des Sattelzugs könnte laut Polizei mehrere Stunden in Anspruch nehmen.