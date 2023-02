Gefahrgut-Einsatz bei Betrieb in Kuppenheim

In Kuppenheim ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Gefahrgut-Einsatz gekommen. Laut Feuerwehr führte eine chemische Reaktion in einem Industriebetrieb zu einer Rauchentwicklung.

Nach Angaben der Feuerwehr werden in dem Betrieb in Kuppenheim (Kreis Rastatt) Kunststoffe hergestellt und verarbeitet. Um 4 Uhr sei es in einem geschlossenen Raum zu einer chemischen Reaktion mit Rauchentwicklung gekommen. Dadurch stieg auch die Temperatur an. Um welche Gefahrstoffe es sich genau handelt, war zunächst nicht bekannt. Feuerwehr: Keine Gefahr für Anwohner in Kuppenheim Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachtschicht mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr war mit dem Gefahrstoffzug des Landkreises Rastatt im Einsatz. Mit speziellen Schutzanzügen bekleidet lüfteten die Einsatzkräfte den betroffenen Raum. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Auch habe keine Gefahr für Anwohner bestanden. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte und 14 Fahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. "Die chemische Reaktion ist inzwischen vorbei. Für Anwohner bestand keine Gefahr." Die Frühschicht des Betriebes konnte ihre Arbeit nach Angaben der Feuerwehr zunächst nicht antreten. Ob weitere Betriebsabläufe beeinträchtigt sind, war unklar.