Gefahrenstoffverdacht in Pforzheim: Eine tote Person geborgen

In der Pforzheimer Nordstadt gab es am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz. In einem Wohnhaus ist vermutlich ein Gefahrenstoff ausgetreten. Laut Polizei wurde eine Person tot geborgen.

In der Pforzheimer Nordstadt ist laut Informationen der Polizei in einem Wohngebäude vermutlich ein Gefahrenstoff ausgetreten. Ein Mehrfamilienhaus in der Salierstraße musste geräumt werden. In einer Wohnung fand die Polizei einen toten Menschen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen demnach nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Menschen, die in der betreffenden Wohnung mit der Substanz möglicherweise in Berührung kamen, wurde vorsorglich dekontaminiert und in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Weitere Personen oder eingesetzte Rettungskräfte seien nicht verletzt worden.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie die Polizei dem SWR bestätigte, war ein Experte für chemische Gefahrenstoffe vor Ort, um Messungen vorzunehmen. Demnach ergaben diese Messungen, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Welche chemische Substanz ausgetreten sei, könne man derzeit aber noch nicht sagen. Vermutlich sei aber ein Stoff ausgetreten, der gefährlich für Dritte sei, so die Polizei. Für die umliegenden Bewohner habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.