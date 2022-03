Mann nach Badeunfall in Lepoldshafen gestorben

Ein junger Mann, der am Mittwoch bewusstlos aus dem Baggersee in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) geborgen und reanimiert wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei mit.

Nach der Reanimation durch Ersthelfer und den eintreffenden Notarzt war der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er im Laufe des Abends an den Folgen des Ertrinkens verstarb. Der junge Mann war Nichtschwimmer.

Bereits am Sonntag wurde am Baggersee in Stutensee-Spöck ein junger Mann aus dem Wasser gerettet, nachdem er einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG weist darauf hin, dass plötzliche Erschöpfung oder medizinische Notfälle beim Schwimmen jeden treffen können.

Ansturm auf Badeseen besonders groß

Der Ansturm auf die Badeseen sei derzeit besonders groß, sagte der Sprecher des DLRG Bezirks Karlsruhe, Luca Wernert, gegenüber dem SWR, weil nach Lockdown-Zeiten die Öffnungsstimmung deutlich zu spüren sei. Außerdem sind die Besucherzahlen in Schwimmbädern wegen Corona immer noch begrenzt.

DLRG mit hunderten Ehrenamtlichen im Einsatz

An 35 Badestellen ist die DLRG im Landkreis Karlsruhe jedes Wochenende im Einsatz, vereinzelt in Bädern, wie im Rheinstrandbad Rappenwört, meist aber an Badeseen. An jedem Einsatzort werden 6 bis 10 oder sogar mehr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gebraucht. Und das sind nicht nur Rettungsschwimmer, sondern auch ausgebildete Sanitäter und Bootsführer.

Viele medizinische Hilfseinsätze

Die meisten Hilfseinsätze sind medizinischer Art, von der Kreislaufschwäche über den Bienenstich bis hin zu verletzten Füßen. Aber eben auch immer wieder Einsätze, bei denen es um Leben und Tod geht. Hinzu kommen die mobilen Teams, die abends oder unter der Woche im Notfall alarmiert werden.