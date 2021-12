Immer mehr gefälschte Impfpässe in Karlsruher Apotheken

per Mail teilen

Apotheker und Polizei in Karlsruhe bemerken immer mehr Fälschungsversuche bei Impfpässen im Zusammenhang mit Corona-Impfungen. Seit Ende November ist das Fälschen eines Impfpasses eine Straftat.

Nach Einschätzung des Karlsruher Apothekers Robert Schieber passiert es in jeder seiner Apotheken mindestens einmal pro Woche. Betrüger versuchen, mithilfe gefälschter Impfpässe an ein digitales Impf-Zertifikat zu kommen, das sie dann legal auf ihr Mobiltelefon laden können. Die Karlsruher Polizei berichtet, dass sie allein in Karlsruhe täglich zu ein bis zwei solchen Fälschungsversuchen gerufen wird.

Impfpassdealer in U-Haft

Erst Anfang der Woche war in Karlsruhe ein verdächtiger 25-Jähriger fest genommen worden, bei dem 50 gefälschte Impfausweise gefunden worden waren. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten außerdem 700 Gramm Marihuana sicher. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Fälschungen werden im Netz angeboten

Selbst für Laien ist es inzwischen kinderleicht, sich einen gefälschten Impfpass zu besorgen. Über das Internet oder über die sozialen Medien werden gefälschte Impfpässe angeboten: 150 Euro das Stück, fünf Fälschungen kosten 500 Euro. Wer noch größere Mengen abnimmt, bekommt entsprechend noch mehr Mengenrabatt.

Kinderleicht zu kaufen: gefälschte Impfpässe mit Mengenrabatt werden in sozialen Medien angeboten SWR

Wenn bei Roland Schieber wieder mal ein gefälschter gelber Impfpass auftaucht, dann rufen er und seine Angestellten auch die Polizei. Aber nur, wenn sie sich sicher sind. Gefälschte Ausweise, so der Apotheker, seien nicht schwer zu erkennen. Ein Indiz sei zum Beispiel, wenn nur die Covid-Impfungen in einem Pass eingetragen sind.

Betrugsversuch entdet meistens mit Geldstrafe

Häufig reicht bereits ein Kontrollanruf beim ausstellenden Arzt. Die Nummer ist bestenfalls auf dem Stempel im Impfpass zu finden. Aber selbst wenn die Polizei kommt, nimmt sie den mutmaßlichen häufig nicht gleich mit auf die Wache. Nur wenn der Verdacht besteht, dass der Delinquent noch mehr Dreck am Stecken haben könnte, wird eine Hausdurchsuchung fällig, oder gar eine Untersuchungshaft. Ein einmaliger Betrugsversuch zieht meistens nur eine Geldstrafe nach sich.

Gesetzeslage seit Ende November eindeutig

Die Gesetzeslage in Deutschland ist allerdings noch so neu, dass es bislang keine Musterverfahren gibt. Aber zumindest die bislang bestehende Gesetzeslücke ist geschlossen: Wer einen gefälschten Impfpass benutzt , um sich einen Barcode zu ergaunern, den er dann aufs Handy laden kann, der macht sich strafbar. Geahndet wird dieses Vergehen mit einer Geldstrafe bis maximal ein Jahr Freiheitsstrafe.