Ein Streit an einer Bahnstrecke in Graben-Neudorf ist am Mittwoch beinahe tödlich verlaufen. Ein Mann hatte nach Bundespolizeiangaben dabei die Handtasche seiner Begleiterin in den Gleisbereich entleert. Als die Frau die Sachen einsammeln wollte, näherte sich ein Güterzug aus Richtung Karlsruhe. Der Lokführer musste eine Notbremsung einleiten - die Frau blieb unverletzt, muss aber mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.