Nach dem Start der Corona-Schutzimpfung in Karlsruhe gibt es viel Verärgerung. Die Kritik: Die Corona-Hotline 116 117 sei komplett überlastet und eine Terminvereinbarung kaum möglich

Mit den ersten 100 Impfungen ist das "Zentrale Impfzentrum" in der Karlsruher Messe in den Regelbetrieb gestartet. Das Interesse an einer Corona-Schutzimpfung ist aber deutlich höher. Karlsruhes zuständige Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) bittet deshalb um Geduld.

Terminvergabe nur, wenn Impfstoff da ist

Die Termine könnten immer nur in dem Umfang freigeschaltet werden, in dem Impfstoff zur Verfügung stehe, wodurch der Versuch einer Terminvereinbarung unter Umständen nicht beim ersten Mal gelinge.

Impfungen werden hochgefahren

In den nächsten Tagen soll die Zahl der täglichen Impfungen in der Karlsruher Messe auf 500 hochgefahren werden, hinzu kommen rund 250 Impfungen durch mobile Teams. Eine zusätzliche Impfmöglichkeit soll demnächst auch in der Karlsruher Schwarzwaldhalle entstehen.

Weitere Impfzentren in der Region sind bald bereit

Neben den Zentralen Impfzentren unter anderem in Karlsruhe, Tübingen oder Mannheim entstehen Kreisimpfzentren in Bühl, Sulzfeld, Bruchsal-Heidelsheim, in Altensteig oder in Mönsheim im Enzkreis, die Mitte Januar mit den Impfungen beginnen wollen.

Auch Pforzheim bereitet sich in der St.Maur-Halle auf Corona-Schutzimpfungen vor. Dort sollen am 15. Januar die ersten Impfungen stattfinden, drei Tage zuvor sollen die ersten 1.000 Dosen mit Impfstoff angeliefert werden. Wie schnell der Betrieb dann hochgefahren werden kann, hänge vor allem vom zu Verfügung stehenden Impfstoff und Personal ab, teilte die Stadt mit.

750 Impfungen in acht Kabinen

Bei voller Auslastung sollen dann in insgesamt acht Kabinen 750 Impfungen täglich möglich sein. Fachlich betreut wird das Zentrum vom Siloah-St.Trudpert-Klinikum. Bis zu acht Ärzte sollen in jeder Schicht Dienst haben, heißt es. Aber auch aus sämtlichen städtischen Ämtern würden Mitarbeiter abgeordnet.

Impfzentrum im Benazetsaal im Kurhaus Baden-Baden Stadt Baden-Baden

Impfen im Ballsaal in Baden-Baden

In Baden-Baden ist das Kreisimpfzentrum im Bénazetsaal des Kurhauses untergebracht. Man sei startbereit, fehlen würden allerdings noch die Computersysteme, die das Land liefere, hieß es seitens der Stadtverwaltung. Dann können auch hier bis zu 750 Menschen täglich im großen Ballsaal geimpft werden.

Fragen und Antworten zu Impfzentren in Baden-Württemberg