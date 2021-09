Zwischen Verbitterung und Streitgespräch - Straßenwahlkampf in Karlsruhe

per Mail teilen

Kurz vor der Bundestagswahl läuft der Wahlkampf-Endspurt. Die Spitzenkandidaten versuchen, auf der Zielgeraden zu überzeugen. Und die Menschen strömen zu den Wahlveranstaltungen.

So voll wie am Mittwochvormittag war der Karlsruher Marktplatz schon lange nicht mehr. Menschen überall, vor und neben der Bühne. Rund 1.000 sind an diesem Vormittag gekommen.

Das liegt in diesem Fall sicherlich auch daran, dass das Spitzenpersonal der Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nach Karlsruhe gekommen ist. Das Interesse am Wahlkampf scheint größer zu sein als früher. Und vor allem ist es anders:

"Zur letzten Wahl war ich auch schon interessiert und habe mich damit beschäftigt. Aber jetzt hat es auf jeden Fall nochmal andere Aspekte!"

Großes Interesse am Wahlkampf in Karlsruhe SWR

Wahlkampf als Ort für politische Auseinandersetzung

Die Spannung ist spürbar. Was vorne auf der Wahlkampfbühne gesagt und getan wird, das wird in den ersten Reihen natürlich mit Applaus und viel Wohlwollen belohnt. Aber rund herum versuchen die Menschen, sich selbst politisch Luft zu verschaffen.

Ein einzelner Demonstrant mit fahrbarem Lautsprecher und Mikrophon erhebt immer wieder die Stimme und es ist ihm egal, wenn er dafür belächelt wird. Über dem Karlsruher Marktplatz kreist zu Beginn der Veranstaltung ein Flugzeug mit einem Banner der politischen Konkurrenz, aufmerksam beobachtet von den Polizisten am Boden. Und am Rande der Wahlkampfveranstaltung laufen viele kleine und größere politische Streitgespräche.

Corona-Politik beherrscht die Stimmung der Menschen

Trotz Klimadebatte, Europapolitik und Streit um den Mindestlohn - die Pandemie und ihre Folgen beherrschen die Stimmung und die Gespräche während der Veranstaltung auf dem Marktplatz. Neben der Pyramide streitet eine Gruppe junger Männer mit einer Frau. Sie trägt eine Corona-Schutzmaske. Die jungen Männer nicht. Maske oder nicht, das ist im Wahlkampf offensichtlich auch zum Ausdruck politischer Gesinnung geworden.

"Wir haben bis jetzt immer gewählt und haben vorher die Positionen gecheckt. Für uns hat sich nichts geändert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sich für andere Leute geändert hat."

Andere sitzen kopfschüttelnd auf einer Bank und beobachten die Menge. Verbitterung über die Corona-Politik ist immer wieder durchzuhören. Und Verdrossenheit mit der Politik insgesamt.

Die Verärgerung führt hier aber nicht dazu, dass sich die Menschen abwenden. Es sei jetzt besonders wichtig, sich politisch zu informieren, betont ein junges Paar. Sie und die anderen auf dem Platz wollen sich auseinandersetzen mit der Politik. Und die Auseinandersetzung ist den Menschen in diesem Wahlkampf wichtiger denn je.