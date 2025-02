18.000 Tote in 20 Minuten - Pforzheim erinnert an Bombennacht vor 80 Jahren

Mit mehreren Veranstaltungen und Aktionen gedenken die Pforzheimer an diesem Sonntag der Zerstörung der Stadt vor 80 Jahren. Zu mehreren Friedensmärschen werden hunderte Teilnehmer erwartet.

Der 23. Februar 1945 – der dunkelste Tag in der Geschichte Pforzheims. Bei einem 22-minütigen Angriff britischer Bomber versinkt ein Großteil der Stadt in Schutt und Asche. Fast 18.000 Menschen sterben im Bombenhagel und im darauf folgenden Feuersturm – ein Viertel der damaligen Bevölkerung. Keine Stadt in Deutschland hatte in Relation zur Einwohnerzahl mehr Tote zu beklagen. Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen wird an diesem Sonntag an Pforzheims Schicksalstag erinnert.

Bildtafeln erinnern in Pforzheim an die Zerstörungen am 23. Februar 1945. SWR Peter Lauber

Präsent ist der Pforzheimer Schicksalstag schon seit Wochen in der Innenstadt. 20 Bildtafeln zeigen die Trümmerlandschaft an der jeweiligen Stelle nach der Bombardierung. Am Jahrestag selbst findet der offizielle Auftakt des Gedenkens am Mittag auf dem Hauptfriedhof statt. Beim Großgräberfeld wird es Ansprachen von Oberbürgermeister Peter Boch und vom baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl geben. Anschließend sind die Besucher eingeladen, auf den Gräbern Rosen niederzulegen.

Am 23. Februar wird auf dem Hauptfriedhof alljährlich der fast 18.000 Opfer des Luftangriffs 1945 gedacht. SWR

Friedensmärsche Am Gedenktag zu Orten der Zerstörung

Am Nachmittag gestalten mehrere Initiativen sogenannte „Friedenswege“ mit Stationen auf dem Weg zum abendlichen Gedenken auf dem Marktplatz. Die Wege starten zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr unter anderem am Haus der Jugend und an der Altstadtkirche. Zeitgleich veranstaltet die Initiative gegen Rechts von mehreren Startpunkten aus Demonstrationszüge durch die Innenstadt mit historischen Stationen. Sie sollen an die Geschichte vor und nach dem 23. Februar erinnern und zugleich als Mahnung dienen, „aktiv für den Frieden einzustehen, bis in die aktuelle Gegenwart hinein“, teilten die Veranstalter mit.

Kerzennmeer und Glockenläuten zum Zeitpunkt des Angriffs

Über den Tag verteilt finden in Pforzheimer Kirchen Gottesdienste und musikalische Andachten statt, das Kommunale Kino zeigt historische Aufnahmen aus der Bombennacht. Im Kongresszentrum wird in großer Besetzung Benjamin Brittens „War Requiem“ aufgeführt – unter anderem mit der Badischen Philharmonie, dem Südwestdeutschen Kammerorchester und mehreren Chören.

Hier berichten Zeitzeugen über ihre Erlebnisse während der Pforzheimer Bombennacht:

Mit dem traditionellen Lichtermeer aus brennenden Kerzen werden die Pforzheimer am Abend der Opfer der Bombennacht gedenken. Um 19:50 Uhr, der Zeitpunkt des Bombardements, werden alle Kirchenglocken der Stadt läuten.

Das komplette Programm rund um den Pforzheimer Gedenktag gibt es hier.

Demonstrationen gegen Neonazi-Aufmarsch

Wie in jedem Jahr hat der rechtsextreme "Freundeskreis für Deutschland" angekündigt, auf dem Wartberg am Stadtrand eine "Fackelmahnwache" abzuhalten. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei etwa 40 Teilnehmer. Die Friedenswanderung der vor allem von Gewerkschaften und Kirchen getragene "Initiative gegen Rechts" versteht sich auch als Protest gegen den Aufmarsch der Neonazis.

Unklar ist derzeit noch, ob es auch wieder eine Demo der Antifa geben wird. Bis Freitag lag der Stadt keine Anmeldung vor. In der Vergangenheit nahmen an den Demos bis zu 800 Menschen teil. Dabei hatten Teilnehmer mehrfach versucht, zur „Mahnwache“ der Rechten auf dem Wartberg vorzudringen. Diese wird jedoch jedes Jahr von der Polizei hermetisch abgeriegelt. Regelmäßig sind am Gedenktag mehreren Hundertschaften im Einsatz, um ein Zusammentreffen beider Seiten zu verhindern. Im vergangenen Jahr hatten sich die Demonstranten an die vorgegebene Route durch Innen- und Nordstadt gehalten.