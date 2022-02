Gestern - Heute - Morgen - Gedenken an den 23. Februar 1945 in Pforzheim

Am 23. Februar jährt sich die Zerstörung Pforzheims zum 77. Mal. Noch heute sind die Folgen des verheerenden Luftangriffs sichtbar. Jugendliche haben sich damit auseinander gesetzt und Gedenktafeln gestaltet.

Über 300 Schülerinnen und Schüler haben sich an dem Projekt beteiligt. Das Städtische Kulturamt Pforzheim setzt seit fünf Jahren mit dem Bildtafel-Projekt darauf, dass auch Jugendliche mit wenig Bezug zu diesem besonderen Tag in der Pforzheimer Geschichte sich mit dem 23. Februar 1945 auseinander setzen.

"Jugendliche sind unsere Zukunft, und nur sie können das Gedenken an den Pforzheimer Schicksalstag lebendig halten."

Kreative Beschäftigung mit dem Luftangriff auf Pforzheim

Im Vorfeld des Projekts hatte das Kulturamt den Schulen im vergangenen Jahr "digitale Koffer" mit Fotografien, Dokumenten des Stadtarchivs und Zeitzeugenberichten zur Verfügung gestellt.

Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 15 Klassen und von 12 Schulen waren in diesem Jahr dazu aufgerufen, sich kreativ mit dem Gedenktag auseinander zu setzen und ihre eigenen Botschaften zu den Themen Krieg und Frieden zu zeigen. Seit Ende Januar werden die 20 Gedenktafeln im Stadtbild präsentiert.

"Die angesprochenen Jugendlichen äußern ihre persönliche Meinung bildnerisch und kreativ und zeigen, wie Gleichaltrige für das Thema sensibilisiert werden können."

Ausstellung bis Mitte März in der Innenstadt

Die Gedenkstelen stehen seit Ende Januar in der Innenstadt. Bisher sei die Resonanz durchweg positiv, so Susanne Reinmüller, die Beauftragte für kulturelle Bildung in Pforzheim. Durch das Projekt werden immer wieder neue Recherchen angestoßen, die das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg lebendig halten.

In diesem Jahr sind in der Pforzheimer Innenstadt unter anderem Comics, Collagen, Drucke und Malereien an den historischen Stellen zu sehen.