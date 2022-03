Gedenkstunde zum Tag der verstorbenen Drogenabhängigen

In Karlsruhe wurde am Mittwochnachmittag der Opfer von Drogenkonsum gedacht. Anlass ist der Internationale Tag der verstorbenen Drogenabhängigen. Mit einer öffentlichen Gedenkstunde auf dem Marktplatz hat sich Karlsruhe auf Initiative von AWO und Stadt zum ersten Mal am Aktionstag beteiligt. Mit dabei waren unter anderem die städtische Drogenbeauftragte, Angehörige, Partner und Freunde von Drogenabhängigen. Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup (SPD) hat bei der Mahnwache sprechen. Auch wenn es in Karlsruhe bereits ein gut ausgebautes Hilfeangebot und viele Selbsthilfegruppen gäbe, brauche es diesen Gedenktag, sagte Mentrup. Unter dem zentralen Slogan #DuFehlst gibt es bundesweit Aktionen zum internationalen Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige. Er entstand 1998 auf Vorschlag von Angehörigen eines Drogenopfers in Gladbeck.