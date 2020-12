In Karlsruhe und Bruchsal haben Gewerkschafter am Dienstag an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 81 Jahren erinnert. Am 1. September 1939 hatte die Wehrmacht Polen überfallen.

In Karlsruhe hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Kirchplatz St. Stephan ein Zeichen gegen Aufrüstung und Krieg gesetzt. Auf dem Platz wurde ein Peace-Zeichen aus Blumen gelegt, die Naturfreunde haben eine Friedenstaube an Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) überreicht. Redebeiträge gab es unter anderem vom DGB, der Seebrücke und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) wurde um 15 Uhr am Denkmal im Bürgerpark dem Jahrestag gedacht. Bei der Veranstaltung der Naturfreunde Baden e.V. und der Friedensinitiative Bruchsal war auch Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick vor Ort.